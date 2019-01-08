Loeb'den muhteşem dönüş!
İkinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Loeb, motosiklet sınıfında Avusturyalı Walkner birinci bitirdi.
2019 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde Avusturyalı Matthias Walkner kazandı.
Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Pisco ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle PH-Sport takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Loeb, bu performansıyla genel klasmanda 5'inciliğe çıktı.
Etabı 4. sırada bitiren 2009 şampiyonu Giniel de Villiers (Toyota Gazoo), toplam 4 saat 32 dakika 45 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğine yerleşti.
Güney Afrikalı pilotun 28 saniye arkasındaki Bernhard ten Brinke 2'nci, 42 saniye gerisindeki Nani Roma ise 3. sırada yer aldı.
BARREDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından son şampiyon Matthias Walkner, 3 saat 23 dakika 57 saniyelik derecesiyle 2. etapta birinciliğe ulaştı.
Etabı 3. sırada tamamlayan Monster Energy Honda'dan Joan Barreda, 4 saat 23 dakika 14 saniyelik toplam zamanıyla genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.
İspanyol sürücüyü, 1 dakika 31 saniye geriden Walkner, 1 dakika 33 saniye geriden de Ricky Brabec takip etti.
Dakar Rallisi'nin 3. etabı yarın San Juan de Marcona ile Arequipa kentleri arasındaki 331 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima son bulacak.
- 8.1.2019 22:21
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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