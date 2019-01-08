Loeb'den muhteşem dönüş!
08 Ocak 2019, Salı
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Loeb'den muhteşem dönüş!

Loeb'den muhteşem dönüş!

İkinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Loeb, motosiklet sınıfında Avusturyalı Walkner birinci bitirdi.

Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız , motosiklet kategorisinde Avusturyalı kazandı.

Peru'da düzenlenen 41. 'nin ikinci etabı, Pisco ile de Marcona kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle PH-Sport takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Loeb, bu performansıyla genel klasmanda 5'inciliğe çıktı.

Etabı 4. sırada bitiren 2009 şampiyonu Giniel de Villiers (Toyota Gazoo), toplam 4 saat 32 dakika 45 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğine yerleşti.

pilotun 28 saniye arkasındaki Bernhard ten Brinke 2'nci, 42 saniye gerisindeki ise 3. sırada yer aldı.

BARREDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Motosiklet kategorisinde KTM takımından son şampiyon Matthias Walkner, 3 saat 23 dakika 57 saniyelik derecesiyle 2. etapta birinciliğe ulaştı.

Etabı 3. sırada tamamlayan Monster Energy Honda'dan Joan Barreda, 4 saat 23 dakika 14 saniyelik toplam zamanıyla genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.

İspanyol sürücüyü, 1 dakika 31 saniye geriden Walkner, 1 dakika 33 saniye geriden de Ricky Brabec takip etti.

Dakar Rallisi'nin 3. etabı yarın San Juan de Marcona ile Arequipa kentleri arasındaki 331 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima son bulacak.

  1. 8.1.2019 22:21
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