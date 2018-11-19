Ogier kazandı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ogier kazandı

    Ogier kazandı

    Dünya Ralli Şampiyonası’nda zafer yine Sebastien Ogier’in oldu.

    Sezonun 'daki son yarışını Jari- Matti Latvala kazanırken, pilotlar klasmanında ilk sırayı alan sporcusu üst üste 6. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Fransız pilot büyük sevinç yaşadı.
    1. 19.11.2018
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