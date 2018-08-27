Dünya Motokros Şampiyonası – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Dünya Motokros Şampiyonası

    Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde düzenlenen 'nın (MXGP) 17. ayak yarışını, pilotu kazandı.

    Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de tarihlerinde yapılacak 'nın 18. ayağı öncesi şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Hollandalı sporcu Herlings iki yarışta da birinci oldu.

    Genel klasmanda 783 puanla, Antoni Cairoli'nin 73 puan önünde birinci sırada yer alan 'in, iki büyük yarışa çıktığını hatırlatarak, "Cumartesi iyi başladım. İlk yarışta iyi bir başlangıç yapan 'in arkasındaydım. Hızımı arttırıp, kazanmak için mücadele ettim. İkinci yarışta benzer bir şekilde geçti. Şimdi Tony Cairoli ile Türkiye yarışını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

    Öte yandan MX2 yarışlarında da büyük çekişme yaşandı. pilotu , rakibi 'ı geride bırakarak, şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.

    Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayak yarışı, 1-2 Eylül tarihlerinde 'da koşulacak.

    Bulgaristan'ın ev sahipliğinde yapılan yarışta ilk 5'te yer alan sporcular şöyle:

    MXGP:

    1. Jeffrey Herlings (Hollanda / KTM)

    2. Tim Gajser (Slovenya / Honda)

    3. Clement Desalle (Belçika / Kawasaki)

    4. Antonio Cairoli (İtalya / KTM)

    5. Romain Febvre (Fransa / YAM)

    MX2:

    1. Jorge Prado ( / KTM)

    2. Pauls Jonass (Letonya / KTM)

    3. Hunter Lawrence ( / Honda)

    4. Thomas Kjer Olsen (Danimarka / Husqvarna)

    5. Ben Watson ( / Yamaha)

    1. 27.8.2018 12:11
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