Alonso'nun yerini Sainz alacak – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Alonso'nun yerini Sainz alacak

    Alonso'nun yerini Sainz alacak

    Formula 1 takımlarından , İspanyol pilotu 'nun yerini ile dolduracak.

    'den yapılan açıklamada, sezon sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacağını açıklayan Alonso'nun yerine 2019 yılından itibaren 23 yaşındaki İspanyol pilot Sainz'ın yarışacağı kaydedildi.

    Formula 1'de dördüncü yılını geçiren ve Renault adına yarışan Sainz, bu sezon en iyi derecesine Azerbaycan 'sinde 5. olarak ulaştı.

    Kariyerinde iki Formula 1 şampiyonluğu bulanan 37 yaşındaki Alonso, salı günü Formula 1'i sezon sonunda bırakacağını açıklamıştı.

    1. 16.8.2018 19:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alonso'nun yerini Sainz alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN