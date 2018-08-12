Avusturya'nın galibi Lorenzo
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Avusturya'nın galibi Lorenzo

    Avusturya'nın galibi Lorenzo

    MotoGP'de sezonun 11. ayağı Avusturya 'sini, Ducati takımından kazandı

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya 'sinde, Ducati takımının İspanyol pilotu birinci oldu.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa 3. sıradan başlayan Jorge Lorenzo, son turlarda Repsol Honda'dan ile girdiği liderlik mücadelesini kazanarak, bu sezon 3'üncü, kariyerinin 47. MotoGP zaferine ulaştı.

    Liderin 0.130 saniye arkasındaki Marquez, 2'nci, takım arkadaşı Lorenzo'dan 1.656 saniye sonra bitişe gelen Andrea Dovizioso ise 3. oldu.

    Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 26 Ağustos'ta koşulacak.

    PİLOTLAR KLASMANI

    MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sininin ardından pilotlar genel klasmanı şöyle:

    1. Marc Marquez (İspanya): 201 puan.

    2. (İtalya): 142 puan.

    3. Jorge Lorenzo (İspanya): 130 puan.

    4. Andrea Dovizioso (İtalya): 129 puan.

    5. Maverick Vinales (İspanya): 113 puan.


    1. 12.8.2018 17:09
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