Zafer Hamilton’ın – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Zafer Hamilton’ın

    Zafer Hamilton’ın

    Formula 1 'nın 12. yarışı 'sinde, Mercedes takımının pilotu birinci oldu.

    Formula 1 'nın 12. yarışı 'sinde, Mercedes takımının pilotu birinci oldu. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, liderliğini korudu ve beşinci zaferini yaşadı.

    1. 30.7.2018
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