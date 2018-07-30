Zafer Tanak’ın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 8. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı. A Spor'un naklen yayınladığı 23 etaptan oluşan, 317,26 kilometre uzunluğundaki mücadeleyi 2 saat 35 dakika 18.1 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. ralli zaferine imza attı. Citroen Total Abu Dabi takımından Mads Ostberg, liderin 32.7 saniye arkasında 2'nci olurken, Jari-Matti Latvala ise takım arkadaşı Tanak'ın 35.5 saniye gerisinde 3'üncülüğü elde etti.



NEUVİLLE LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Hyundai Shell Mobis'ten Thierry Neuville, ralliyi 9. sırada bitirmesine rağmen şampiyona liderliğini sürdürdü. Puanını 153'e çıkaran Neuville'i, 132 puanla son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier (M-Sport Ford) takip ediyor.



9. AYAK ALMANYA'DA

WRC'nin 9. ayağı, 16-19 Ağustos tarihlerinde Almanya'da yapılacak.



DRİFT KRALLARI ŞOV YAPACAK

Türkıye'nin en iyi drift pilotları Red Bull Car Park Drift'in Türkiye finalinde tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Pazar günü 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu Otoparkı'nda gerçekleştirilecek etkinliği yerinde izlemek ve co-pilot deneyimi yaşamak isteyenler www. redbull.com/cpd adresinden kayıt yaptırabiliyor.