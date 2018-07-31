Can Öncü dört köşe – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    dört köşe

    Can Öncü dört köşe
    İSPANYA'DAKİ Dünya Gençler Motosiklet Şampiyonası'nın 5. ayağında 3. olan 'den mutlusu yok... İlk kez kürsüye çıktığı için gururlu olduğunu belirten Can, "İlk podyumdan sonra nasıl hissettiğimi anlatacak sözüm yok, çok mutluyum. Takımımız gerçekten müthiş bir iş çıkardı" dedi.
    1. 31.7.2018 01:00
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