Süper Enduro’da heyecan Azdavay’da yaşanacak
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Süper Enduro’da heyecan Azdavay’da yaşanacak

    Süper Enduro’da heyecan Azdavay’da yaşanacak

    ’nın ikinci ayak yarışları 21-22 Temmuz tarihlerinde ’nun Azdavay ilçesinde düzenlenecek.

    'nun Azdavay ilçesi, 'na Azdavay Belediyesi'nin destekleri ile ve Merkezi'nde ev sahipliği yapacak. Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali (19-22 Temmuz 2018) kapsamında Suğla Yaylası'ndaki ekstrem parkurunda yapılacak şampiyonaya ülke genelinden birçok sporcu katılacak. Üç aylık aranın ardından toplu start alacak yarışçılar, zorlu engelleri aşmaya çalışacak.


    Şampiyonanın ikinci ayağı 21 Temmuz Cumartesi günü sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Azdavay Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 22 Temmuz Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel
    hem de rakipleriyle mücadele edecek.

    1. 19.7.2018 11:11
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