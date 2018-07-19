Süper Enduro’da heyecan Azdavay’da yaşanacak
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları 21-22 Temmuz tarihlerinde Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde düzenlenecek.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesi, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Azdavay Belediyesi'nin destekleri ile Azdavay Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde ev sahipliği yapacak. Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali (19-22 Temmuz 2018) kapsamında Suğla Yaylası'ndaki ekstrem parkurunda yapılacak şampiyonaya ülke genelinden birçok sporcu katılacak. Üç aylık aranın ardından toplu start alacak yarışçılar, zorlu engelleri aşmaya çalışacak.
Şampiyonanın ikinci ayağı 21 Temmuz Cumartesi günü sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Azdavay Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 22 Temmuz Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel
hem de rakipleriyle mücadele edecek.
- 19.7.2018 11:11
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
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