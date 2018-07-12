28. Ege Rallisi yarın başlayacak – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    28. yarın başlayacak

    28. Ege Rallisi yarın başlayacak

    'nın 3. ayağı olan NG Seramik 28. , 13-15 Temmuz'da 'de koşulacak.

    Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ralliye, 61 araç katılacak. NG Seramik 28. 'nin sembolik startı, yarın saat 19.00'da Çeşme Belediyesi önünden verilecek. Rallinin ilk gününde Çeşme Marina çevresinde belirlenen 1,94 kilometre uzunluğundaki NG seyirci özel etabı geçilecek.

    Rallinin ikinci gününde heyecan, saat 13.00'te Fuar 'de başlayacak. Katılımcılar, Efemçukuru ve Gödence etaplarında yarışacak.

    Son gün ise Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısına koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları, ikişer kez geçilecek.

    Öte yandan Ege Rallisi'nde FIAT Egea Gençler Kupası'nın ilk ayağı da koşulacak.

    'nın üçüncü ayağı öncesinde Ford Motorsport Turkey pilotu 33,5 puanla ilk sırada yer alırken, aynı takımdan Deniz Fahri 30 puanla ikinci ve BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova da 29,2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    1. 12.7.2018 10:57
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