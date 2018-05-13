Hamilton İspanya'da da zirvede – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Hamilton İspanya'da da zirvede

    Hamilton İspanya'da da zirvede

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı İspanya 'sinde, Mercedes takımının pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, startta yerini korudu. Fakat takım arkadaşı , 2'nciliği Ferrari'den 'e kaptırdı.

    Haas'tan Romain Grosjean'ın sebep olduğu kaza nedeniyle ilk turda başlayan güvenlik aracı periyodu, 6. turda sona erdi.

    Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, aracının motorundaki arıza yüzünden 27. turda yarışa veda etti.

    İlk 3 sıradaki isimlerden son olarak "pit stop" gerçekleştiren Hamilton, 28. turda Vettel ve Bottas'ın önünde lider olarak piste döndü.

    42. turdaki sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında "pit stop" yapan Vettel, 'dan 'in de arkasında kalarak 4'üncülüğe geriledi.

    Başından itibaren üstün götürdüğü yarışta damalı bayrağı ilk gören Hamilton, üst üste 2'nci, kariyerinin 64. birinciliğine ulaştı.

    Hamilton'un 20.5 saniye arkasındaki Bottas 2'nci, liderden 26.8 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise 3. oldu.

    Bu sonuçla puanını 95'e çıkaran şampiyona lideri Hamilton, rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Büyük Britanyalı sürücüyü, 78 puanla Vettel ve 58 puanla Bottas takip etti.

    Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 27 Mayıs'ta yapılacak.

    İLK 10

    İspanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. Lewis Hamilton (Mercedes)

    2. Valtteri Bottas (Mercedes)

    3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    4. Sebastian Vettel (Ferrari)

    5. (Red Bull-TAG Heuer)

    6. (Haas-Ferrari)

    7. Carlos Sainz (Renault)

    8. (McLaren-Renault)

    9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

    10. Charles Leclerc ( Sauber)

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 95 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 78

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

    4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48

    5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 153 puan

    2. Ferrari: 126

    3. Red Bull: 80

    4. Renault: 41

    5. McLaren: 40

    1. 13.5.2018 21:15
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