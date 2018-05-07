Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı!
Kenan Sofuoğlu yarış kariyerini bıraktığını açıkladı
Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, sosyal medta hesabından yaptığı paylaşımla kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine bıraktığını açıklayan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı;
"CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM!
Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"
- 7.5.2018 16:47
- Güncelleme: 7.5.2018 17:00
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