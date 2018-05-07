Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    kariyerini noktaladı!

    Kenan Sofuoğlu kariyerini noktaladı!

    yarış kariyerini bıraktığını açıkladı

    Motosiklet yarışçısı , sosyal medta hesabından yaptığı paylaşımla kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 'ın isteği üzerine bıraktığını açıklayan Sofuoğlu, hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı;

    "CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM!
    Bu hafta sonu 'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"

    1. 7.5.2018 16:47
    2. Güncelleme: 7.5.2018 17:00
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