Formula 1'de heyecan Bahreyn'de sürecek – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Formula 1'de heyecan Bahreyn'de sürecek

    Formula 1'de heyecan Bahreyn'de sürecek

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de koşulacak sezonun ikinci yarışıyla devam edecek.

    Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10'da gerçekleştirilecek.

    'da koşulan sezonun ilk yarışını Ferrari takımının Alman pilotu kazanmıştı.

    PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
    Formula 1'de Bahreyn 'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Sebastian Vettel (Almanya): 25 puan

    2. (): 18

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 12

    5. (): 10

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    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Ferrari: 40 puan

    2. Mercedes: 22

    3. : 20

    4. McLaren: 12

    5. Renault: 7

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:52
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