Formula 1'de heyecan Bahreyn'de sürecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de koşulacak sezonun ikinci yarışıyla devam edecek.
Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10'da gerçekleştirilecek.
Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Sebastian Vettel (Almanya): 25 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 12
5. Fernando Alonso (İspanya): 10
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TAKIMLAR KLASMANI
1. Ferrari: 40 puan
2. Mercedes: 22
3. Red Bull: 20
4. McLaren: 12
5. Renault: 7
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:52
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 3
Yorum
GÖRENGÖREN Göztepe Spor Hükmen 3-0 galip sayılmalı Ormanada Ömürboyu futboldan men cezası verilmeli.
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Büyük transfer bombası: Yaya Toure
Toplam 10
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eren adam 34 yaşında alınmaması lazım
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 7
Yorum
özcan Beşiktaş maçı öncesi kart cezası görünce belli olmuştu zaten
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