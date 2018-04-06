Formula 1'de heyecan Bahreyn'de sürecek

Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Sebastian Vettel (Almanya): 25 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 12

5. Fernando Alonso (İspanya): 10

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TAKIMLAR KLASMANI

1. Ferrari: 40 puan

2. Mercedes: 22

3. Red Bull: 20

4. McLaren: 12

5. Renault: 7