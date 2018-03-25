Dünya Supersport Şampiyonası – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Dünya Supersport Şampiyonası

    'nın Tayland'da düzenlenen 2. yarışını, BARDAHL Evan Bros takımının İsviçreli motosikletçisi kazandı.

    Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenen sezonun 2. yarışı, 17 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa 5. sıradan başlayan BARDAHL Evan Bros takımından , 27.49.852'lik derecesiyle birinci oldu. GRT Yamaha pilotlarından 2'nci, ise 3. sırayı aldı.

    Milli motosikletçi , sakatlığı nedeniyle yarışa katılmadı. Kenan, şampiyonanın 'daki ilk yarışında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.

    Sürücüler klasmanı
    1. Randy Krummenacher (): 45 puan

    2. Lucas Mahias (): 45

    3. Federico Caricasulo (): 29

    4. Sandro Cortese (): 29

    5. Raffaele de Rosa (İtalya): 19

    18. Kenan Sofuoğlu (): 3

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:31
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