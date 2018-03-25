Dünya Supersport Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenen 2. yarışını, BARDAHL Evan Bros takımının İsviçreli motosikletçisi Randy Krummenacher kazandı.
Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenen sezonun 2. yarışı, 17 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 5. sıradan başlayan BARDAHL Evan Bros takımından Randy Krummenacher, 27.49.852'lik derecesiyle birinci oldu. GRT Yamaha pilotlarından Lucas Mahias 2'nci, Federico Caricasulo ise 3. sırayı aldı.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle yarışa katılmadı. Kenan, şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.
Sürücüler klasmanı
1. Randy Krummenacher (İsviçre): 45 puan
2. Lucas Mahias (Fransa): 45
3. Federico Caricasulo (İtalya): 29
4. Sandro Cortese (Almanya): 29
5. Raffaele de Rosa (İtalya): 19
18. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 3
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:31
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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