Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor

    Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor

    Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

    Markalar klasmanında son 4 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. Takımın başarılı pilotu son şampiyon ise kariyerinde 5'inci kez zirveye çıkmak için piste çıkacak.

    Geçen yıl Mercedes'e katılan ve pilotlar klasmanında 3'üncülük elde eden 28 yaşındaki Finlandiyalı pilot , bu sezon da Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

    Geçen sezon atağa geçen ve şampiyonluk yarışındaki mücadelesini son haftalara kadar sürdüren Ferrari takımı ise kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman ve tecrübeli Finlandiyalı pilot Kimi Raikkonen ile yola devam edecek.

    FRANSIZLAR BAŞI ÇEKİYOR
    Formula 1'de 21 yarışın yapılacağı 2018 sezonunda dört pilot ile Fransızlar başı çekiyor. Fransızları, ikişer yarışçıyla Alman, İspanyol ve Fin pilotlar takip ediyor.

    Şampiyonada birer de , Avustralyalı, Hollandalı, Meksikalı, Belçikalı, Danimarkalı, İsveçli, , Kanadalı ve Rus pilot piste çıkacak.

    MASSA NOKTAYI KOYDU
    2016 sezonu sonunda emekli olacağını açıklamasına rağmen kariyerine Williams takımıyla devam eden Brezilyalı tecrübeli pilot Felipe Massa ise kesin kararını vererek yarış hayatına noktayı koydu.

    15 yıllık Formula 1 kariyerinde 11 yarış kazanan Massa, 41 kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.

    SAİNZ RENAULT İLE İLK SEZONUNU YAŞAYACAK
    Formula 1'de geçen sezona 'da başlamasına rağmen bitime 4 yarış kala Renault'ya geçen ., yeni takımıyla ilk sezonunu yaşayacak.

    6 TAKIM KADRO DEĞİŞTİRMEDİ
    Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın 6'sı, 2017'ye başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

    Mercedes ve Ferrari'nin yanı sıra Daniel Ricciardo-Max Verstappen, Perez-Esteban Ocon, McLaren Stoffel Vandoorne-Fernando Alonso, Haas ise Romain Grosjean-Kevin Magnussen ikilisiyle bu sezon da mücadele edecek.

    Renault'ya yeni katılan .'nin takım arkadaşı ise Alman olmaya devam edecek.

    2 YENİ PİLOT VAR
    Formula 1'de 2017 sezonunda 2 pilot ilk kez piste çıkarken, diğer 2 pilot ise yeni takımlarıyla ilk sezonlarını geçirecek.

    Sauber takımında son F2 şampiyonu Fransız Charles Leclerc, Williams'ta ise Rus Sergey Sirotkin ilk F1 deneyimlerini yaşayacak.

    ise geçen sezonun son yarışlarında pilot koltuğuna oturttuğu Fransız Pierre Gasly ile Brendon Hartley'i bu sezon daimi sürücüleri olarak kullanacak.

    3 PİLOT AYRILDI
    Formula 1'de, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da 10 takım ve 20 pilot mücadele edecek.

    Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Büyük Britanyalı Jolyon Palmer, Alman Pascal Wehrlein ve Rus Daniil Kvyat ise Formula 1'den ayrılan pilotlar oldu.

    PİLOTLAR VE TAKIMLARI
    2018 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

    Mercedes: (Büyük Britanya), (Finlandiya)

    Ferrari: (Almanya), Kimi Raikkonen (Finlandiya)

    : Daniel Ricciardo (Avustralya), Max Verstappen (Hollanda)

    Force India: Sergio Perez (Meksika), Esteban Ocon ()

    Renault: Carlos Sainz Jr. (İspanya), (Almanya)

    McLaren: Stoffel Vandoorne (Belçika), Fernando Alonso (İspanya)

    Haas: Romain Grosjean (), Kevin Magnussen (Danimarka)

    Sauber: Marcus Ericsson (İsveç), Charles Leclerc (Fransa)

    Toro Rosso: Pierre Gasly (Fransa), Brendon Hartley (Yeni Zelanda)

    Williams: Lance Stroll (Kanada), Sergey Sirotkin (Rusya)

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:36
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