Kenan yarışı 13. sırada tamamladı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Kenan yarışı 13. sırada tamamladı

    Kenan yarışı 13. sırada tamamladı

    'nda 'nın ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk yarışını, Fransız kazandı.

    Şampiyonada sezonun ilk yarışı, 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirildi. Müsabaka, henüz 3. turda yaşanan kaza ve kalkan kırmızı bayrak nedeniyle kısaltılarak 12 tur üzerinden koşuldu.

    GRT Yamaha takımı sürücüsü Mahias, "pole" pozisyonunda başladığı yarışı rakiplerinin önünde bitirerek birinciliğe ulaştı. Son şampiyon Mahias'ın 1.274 saniye arkasında BARDAHL Evan Bros takımından İsviçreli ikinci, 1.517 saniye gerisinde Kallio ekibinin Alman pilotu üçüncü oldu.

    Kawasaki Puccetti pilotu ise 3. sırada başladığı yarışta, antrenmanda geçirdiği kazanın da etkisiyle son turlarda geriye düşmekten kurtulamadı. Beş dünya şampiyonluğu bulunan sporcusu Sofuoğlu, sezonun ilk yarışını 13. sırada tamamladı.

    'nın ikinci yarışı, 25 Mart'ta Tayland'da düzenlenecek.

    Sürücüler klasmanı
    Sezonun ilk yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

    1. () - 25 puan

    2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 20

    3. Sandro Cortese () - 16

    4. Federico Caricasulo () - 13

    5. Luke Stapleford () - 11

    13. Kenan Sofuoğlu () - 3

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:01
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