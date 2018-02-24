Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi! 257 km hızla... – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    geçirdi! 257 km hızla...

    Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi! 257 km hızla...

    Dünya Supersport Şampiyonası için Avurstralya’da antrenman turları atan milli motosikletçi , çalışma sırasında ağır bir geçirdi.

    'da Dünya Supersport Şampiyonası için bulunan motosiklet sporcusu , sevenlerini korkuttu. Antrenman turları için piste çıkan deneyimli sporcunun 257 km hızla geçirdiği öğrenildi. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 257 km hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

    Başarılı motosikletçinin geçirdiği kaza sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda sol kolundan ağır bir biçimde yara aldığı görülürken, sağ ayağından da yaralandığı ileri sürüldü.



    Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.



    Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:51
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