Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Superbike organizasyonunda ilk kez pistte

    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte

    Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden , yarışını 13. sırada bitirdi.

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde ilk kez yarışan Toprak'ın, 9. cepten yarışa başladığı ve mücadeleyi 13. sırada tamamladığı bildirildi.

    Açıklamada, yarışı Ducati'nin İtalyan sürücüsü Marco Melandri'nin kazandığı ifade edildi.

    Sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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