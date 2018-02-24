Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde ilk kez yarışan Toprak'ın, 9. cepten yarışa başladığı ve mücadeleyi 13. sırada tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, yarışı Ducati'nin İtalyan sürücüsü Marco Melandri'nin kazandığı ifade edildi.

Sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.