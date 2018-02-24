Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte
Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya yarışını 13. sırada bitirdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kawasaki Pucetti takımıyla Superbike kategorisinde ilk kez yarışan Toprak'ın, 9. cepten yarışa başladığı ve mücadeleyi 13. sırada tamamladığı bildirildi.
Açıklamada, yarışı Ducati'nin İtalyan sürücüsü Marco Melandri'nin kazandığı ifade edildi.
Sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:06
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike organizasyonunda ilk kez pistte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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