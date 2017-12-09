 Kenan pistleri bırakıyor – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kenan pistleri bırakıyor

    Kenan pistleri bırakıyor
    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kariyerinin Dünya Supersport Şampiyonası'nın yeni sezonunda 6. kez mutlu sona ulaşıp kariyerini noktalamak istiyor. Kenan, "2018'de dünya şampiyonu olursam kariyerimi noktalayacağım. Son sakatlığımdan sonra Cumhurbaşkanımız da artık bırakmam gerektiğini söyledi" dedi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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