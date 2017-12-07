Avrupa ralli şampiyonları zaferini kutladı

2017 sezonunda 7 ülkede organize edilen 7 yarışta elde ettiği 153 puanla Avrupa Ralli Şampiyonu olan Castrol Ford Team Türkiye, Beykoz Kundura Fabrikası'nda yılın kapanışını yaptı. Organize edilen geceye Castrol Ford Team Türkiye Takım pilotları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Ford Otosan ve Castrol yöneticileri, sponsorlar ve çok sayıda davetli katıldı.



SERDAR BOSTANCI: "FUTBOLDAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN KARŞILIĞINI KAZANDIK"

Düzenlenen gecede Türkiye'de otomobil sporları alanında en büyük başarıya imza attıklarını dile getiren Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin karşılığını kazandık. Bu sportif başarıyla karşınızda olmak gurur verici. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bir diğeri de genç pilotlar yetiştirmekti. Son 20 yılda 100'e yakın pilot yetiştirdik. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.



HAYDAR YENİGÜN: "MOTOR SPORLARINA YENİ BİR İVME KAZANDIRDIKLARI İÇİN KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise şöyle konuştu:

"Türkiye ve yurtdışında sayısız başarılarla dolu 20 yılı geriden bırakan Castrol Ford Team Türkiye'nin son olarak 2017 yılında 'Avrupa Takımlar Şampiyonu' olmasını büyük bir sevinçle karşıladık. Bugüne kadar Türkiye'de motor sporları tarihinde elde edilmiş en büyük başarının mimarı oldukları ve motor sporlarına yeni bir ivme kazandırdıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Diğer yandan Castrol Ford Team Türkiye'nin en önemli destekçilerinden biri olarak, yaptığımız yatırımların ve bu yolda harcanan emeklerin güzel sonuçlar vererek, ülkemiz motor sporlarına katkıda bulunması son derece anlamlı. Ford Otosan olarak Türk sporcuların Uluslararası alanda rekabet güçlerini geliştirmelerine vesile olmak ise bizim için gurur verici."