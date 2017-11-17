Salonda motor sporları heyecanı başlıyor
Türkiye'de ilk defa kapalı alanda yapılacak İstanbul Super Cross Şampiyonası yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen ve Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yapacağı şampiyona, saat 17.00'de başlayacak.
Yarışseverlerin ücretsiz izleyebileceği İstanbul Super Cross Şampiyonası'nı milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da yerinden takip edecek.
İstanbul Super Cross ile 25 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Super Enduro şampiyonları için TAF Atletizm Salonu, yaklaşık 1 ay süren çalışmalarla motosiklet parkuruna dönüştürüldü. Yaklaşık 400 kamyon özel toprağın kullanıldığı parkur, motosiklet yarışlarına uygun hale getirildi.
İki şampiyonaya da katılacak 5 ile 60 yaş arasındaki sporcular, MX1, MX2, veteran ve 65cc+85cc kategorilerinde yarışacak. Etkinliklerde ayrıca konserler, ışık gösterileri ve lazer şovlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatılacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:40
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Gslı Haginin arkasında ki gole sevinen çocuk...Bitirdin kendini..Gs ın asi Atletico nun hırçın çocuğu harakiri yaptın.Önce etrafını temizle..
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