Karadağ 3-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'ın konuğu oldu. Niksic Şehir Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çaldı. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlendi.

Karşılaşmada ilk tehlikeyi Türkiye yakaladı. 4'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Nikic ayaklarıyla gole izin vermedi.

Ev sahibi ülke 28'inci dakikada öne geçti. Savunmadan atılan uzun pası Emirhan Topçu ıskalarken, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Krstovic, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün hemen ardından Karadağ yine gole yaklaştı. Orkun kısa düşen pası sonrasında hızlı gelişen Karadağ atağında, Jovetic pasını Jankovic'e verdi. Bu oyucunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Mert Günok gole izin vermedi. Türkiye, 37'nci dakikada eşitliği yakaladı. Sağdan Kaan'ın kullandığı taç atışı ile çizgiye inen Orkun içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Kenan'ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. 45'inci dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Krstovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Mücadelenin ilk yarısı Karadağ'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada ay-yıldızlılar gole yaklaştı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Arda Güler'in sol ayakla vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 73'üncü dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Gasevic ceza sahasına ortaladı. Topa yükselen Krstovic, yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1. Karşılaşma Karadağ'ın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

MONTELLA İKİNCİ YARIYA DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

Montella ikinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. İtalyan teknik adam, ikinci yarının başında Emirhan Topçu ve Eren Elmalı'nın yerine Samet Akaydın ve Mert Müldür'ü sahaya sürdü. İlerleyen bölümde ise İsmail Yüksek, Barış Alper ile Semih Kılıçsoy oyuna dahil olurken; Okay Yokuşlu, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan kenara gelen isimler oldu.