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Haberler A Milli Futbol Takımı Kaan Ayhan: Milli takımda daha kötü maçlar gördüm

Kaan Ayhan: Milli takımda daha kötü maçlar gördüm

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından millilerde Kaan Ayhan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 01:10
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Kaan Ayhan: Milli takımda daha kötü maçlar gördüm

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından millilerde Kaan Ayhan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI

"Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu. Maalesef kaybettik. Genç bir takımız, daha çok gidecek yolumuz var. O yüzden devam edeceğiz. Mart ayında inşallah play-off'la hak ettiğimiz yere gideceğiz."

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