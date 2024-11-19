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Haberler A Milli Futbol Takımı Karadağ 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karadağ 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 00:42 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 00:49
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Karadağ 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri, 29, 45 ve 73. dakikada Nikola Krstovic kaydederek hat-trick yaptı. Milli Takım'ımızın tek golü ise 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

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Bu karşılaşmayla birlikte Milli Takım'ımız, aynı saatte başlayan gruptaki rakiplerimiz Galler ve İzlanda arasında oynanan maçın 4-1 Galler'in üstünlüğüyle bitmesi sonucu 11 puanda kalarak 2. sıraya geriledi ve direkt olarak A Ligi'ne yükselme fırsatını kaçırmış oldu. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

İşte Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
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