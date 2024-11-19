Karadağ 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri, 29, 45 ve 73. dakikada Nikola Krstovic kaydederek hat-trick yaptı. Milli Takım'ımızın tek golü ise 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

FELAKET SENARYOSU GERÇEK OLDU

Bu karşılaşmayla birlikte Milli Takım'ımız, aynı saatte başlayan gruptaki rakiplerimiz Galler ve İzlanda arasında oynanan maçın 4-1 Galler'in üstünlüğüyle bitmesi sonucu 11 puanda kalarak 2. sıraya geriledi ve direkt olarak A Ligi'ne yükselme fırsatını kaçırmış oldu. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.