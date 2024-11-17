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Milli coşku

Ay-yıldızlılar, Kayseri’de tam 11 yıl sonra maça çıktı. A Milli Futbol Takımımızın Galler'le oynadığı müsabakada tribünlerden büyük destek gelirken büyük bir coşku yaşandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Milli coşku

Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Maç boyunca ay-yıldızlılara yoğun destek vardı. Taraftarlar, tribünde "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı. Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı.

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