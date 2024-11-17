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Haberler A Milli Futbol Takımı Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

Vincenzo Montella, oyuncularının mücadelesine işaret etti. "Berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu"

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Gurur duyuyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Montella, "Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız. Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Karadağ'da en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

HERHANGİ BİR BAHANE YOK

0-0 biten karşılaşmanın ardından takımda herkesin çok üzüldüğünü anımsatan Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı: "Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu." Deneyimli hoca, "Modern futbol sakatlıklar var, herhangi bir bahane yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Yoğun tempoda bunlar normal. Elimizden geleni yapacağız" diye ekledi.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde galip gelemediği ilk iç saha maçını Galler karşısında oynadı. Montella daha önceki 3 iç saha maçını kazanmıştı.

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