Hacıosmanoğlu’ndan yakın takıp

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, kritik mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi. Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraber takip etti.

DOSTLUK YEMEĞİ

TFF ile Galler Futbol Federasyonu dostluk yemeğinde buluştu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın davetinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ile Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones katıldı.

KAYSERİSPOR'A ZİYARET

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Nurettin Açıkalın'ın ağırladığı TFF heyetinin ziyaretine Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da eşlik etti.