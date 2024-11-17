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Haberler A Milli Futbol Takımı Hacıosmanoğlu’ndan yakın takıp

Hacıosmanoğlu’ndan yakın takıp

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlı ekibimizin dün akşam Galler ile oynadığı karşılaşmayı Kayseri'de tribünden izledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Hacıosmanoğlu’ndan yakın takıp

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, kritik mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi. Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraber takip etti.

DOSTLUK YEMEĞİ

TFF ile Galler Futbol Federasyonu dostluk yemeğinde buluştu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın davetinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ile Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones katıldı.

KAYSERİSPOR'A ZİYARET

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Nurettin Açıkalın'ın ağırladığı TFF heyetinin ziyaretine Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da eşlik etti.

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