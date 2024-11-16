TFF'den Galler'e dostluk yemeği!

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti ile Galler Futbol Federasyonu heyeti Kayseri'de oynanacak millî maç öncesinde öğlen dostluk yemeğinde bir araya geldi. Bellona Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın davetiyle gerçekleşen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kayseri'ye özgü yerel lezzetleri tadan Galler heyeti gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones, Kadir Has Stadyumu'nda bu akşam saat 20.00'de oynanacak müsabakanın bu dostluk tablosuna yakışır, centilmence geçmesi dileğinde bulundu.