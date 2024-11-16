  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı TFF'den Galler'e dostluk yemeği!

TFF'den Galler'e dostluk yemeği!

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti ile Galler Futbol Federasyonu heyeti Kayseri'de oynanacak millî maç öncesinde öğlen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 17:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den Galler'e dostluk yemeği!

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti ile Galler Futbol Federasyonu heyeti Kayseri'de oynanacak millî maç öncesinde öğlen dostluk yemeğinde bir araya geldi. Bellona Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın davetiyle gerçekleşen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kayseri'ye özgü yerel lezzetleri tadan Galler heyeti gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Mike Jones, Kadir Has Stadyumu'nda bu akşam saat 20.00'de oynanacak müsabakanın bu dostluk tablosuna yakışır, centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

F.Bahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı
Oosterwolde'ye 3 talip birden!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza konağa geldiler!
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu'na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
'Bizim Çocuklar' A Ligi için sahada! İşte Montella'nın 11'i
Zalewski'den F.Bahçe ve G.Saray açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajı Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajı 17:50
TFF'den Galler'e dostluk yemeği! TFF'den Galler'e dostluk yemeği! 17:06
F.Bahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı F.Bahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı 17:01
Derya Karadağ'dan Türkiye rekoru! Derya Karadağ'dan Türkiye rekoru! 16:35
Ertuğrul Doğan: Onuachu transferi... Ertuğrul Doğan: Onuachu transferi... 16:31
Avrupa'dan Sara'ya dev teklif! Avrupa'dan Sara'ya dev teklif! 16:29
Daha Eski
G.Saray'da gole "yabancılar" G.Saray'da gole "yabancılar" 14:13
La Liga'dan Arda Güler ve Arda Turan paylaşımı! La Liga'dan Arda Güler ve Arda Turan paylaşımı! 14:24
Kosova'dan şikayet kararı! Kosova'dan şikayet kararı! 14:31
Milli maç yayın bilgileri! Milli maç yayın bilgileri! 14:56
G.Saray Bodrum FK'ya odaklandı! G.Saray Bodrum FK'ya odaklandı! 14:58
Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... 15:13