Haberler A Milli Futbol Takımı Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu ilk maçındanda Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı kaleme alırken yıldız oyuncu Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İşte detaylar... | MİLLİ TAKIM HABERLERİ

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 09:12
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Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu ilk maçındanda Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Turnuvaya galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımımız Puanını 3 yaptı ve averajla liderliğin sahibi oldu.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Türkiye-Gürcistan maçını kaleme alırken Arda Güler'in golünü değerlendirdi.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

ÖMER ÜRÜNDÜL - ŞAMPİYONANIN GOLÜNÜ ATTI

Dün gece önemli maçı 2 farkla (3-1) kazandık. Netice çok iyi ama bir gerçeği de göz ardı etmeyelim. Maç boyunca üstün oynamamıza rağmen ciddi sıkıntılar yaşadık.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Hem baskılı oyunda üretemedik hem de rakibimize çok kritik pozisyonlar verdik. 25. dakikaya kadar akılda kalan tek şey, Kaan'ın direkten dönen şutu. Sonra Mert'in jeneriklik golüyle skor avantajını bulduk ve morallendik.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Hemen sonrasında da en organize atağımızda kıl payı VAR'a takıldık. Moralman tamamen çökmüş olan Gürcüler, iptal kararıyla heveslendi.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Bir de üstelik kısa sürede beraberlik golünü yiyince işler ters düze döndü. Çok net bir golü kaçırdılar.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

İkinci yarı baskımız arttı ama yine üretemiyorduk. Sonra bir anda sahneye Arda Güler çıktı. Öyle bir gol attı ki belki de şampiyonanın golü seçilecek. Bu gole rağmen son dakikaları ecel terleri dökerek bitirdik.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Rakibin 3 net pozisyonu var. Neyse ki maçı galibiyetle tamamladık. Gelelim genel gözlemlerime...

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Rakip güçlü olsa da kalabalık savunmalara karşı pozisyon bulamıyoruz. Bu tip maçlarda ele geçirdiğimiz pozisyonlardan fazlasını rakibe veriyoruz. Bu dün gece de devam etti.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Benim her zaman gündeme getirdiğim bir olay var. Ligimizin kalitesi ve temposu çok düşük. İşte canlı bir örnek: Barış Alper. Ligimizin flaş ismi, dün gece etkisizdi. Çünkü rakipleri de Barış kadar güçlüydü.

Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Ferdi, ilk yarıda golde hatası olmasına rağmen ikinci yarı mükemmel bir performans ortaya koydu. Ben öyle bir taraftar coşkusu yaşadım ki tüylerim diken diken oldu.

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