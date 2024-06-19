Ömer Üründül'den flaş Arda Güler sözleri: Öyle bir gol attı ki...

Rakip güçlü olsa da kalabalık savunmalara karşı pozisyon bulamıyoruz. Bu tip maçlarda ele geçirdiğimiz pozisyonlardan fazlasını rakibe veriyoruz. Bu dün gece de devam etti.

Benim her zaman gündeme getirdiğim bir olay var. Ligimizin kalitesi ve temposu çok düşük. İşte canlı bir örnek: Barış Alper. Ligimizin flaş ismi, dün gece etkisizdi. Çünkü rakipleri de Barış kadar güçlüydü.