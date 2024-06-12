Haberler A Milli Futbol Takımı Haydi Türkiye

Haydi Türkiye

Euro 2024’e 2 gün kala Türkiye’nin Hannover’de saat 12.30’da August Wenzel Stadı’nda halka açık yapacağı antrenmanın biletleri tükendi. TFF, sitesinden teşekkür mesajı paylaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Haydi Türkiye

A Milli Takımımız'ın Hannover'de halka açık yapacağı idmanın biletleri tükendi. Futbol Federasyonu, Hannover kentinde halka açık gerçekleştireceğimiz antrenmanın biletlerinin tükendiğini belirterek, "Yerel saatle 11.30'da (TSİ 12.30) başlayacak olan antrenmanda, A Milli Takımımızın yanında olup destek verecek taraftarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz" denildi.

OTOBÜSÜMÜZ HAZIR

İki gün sonra başlayacak EURO 2024'te yer alacak olan A Milli Futbol Takımımız, Polonya maçının ardından kamp merkezinin bulunduğu Almanya'ya geldi. Milli Takım'ın turnuva boyunca kullanacağı takım otobüsü de UEFA tarafından özel olarak hazırlanırken, otobüs futbol figürleriyle giydirildi. EURO 2024 logosu ve Türkiye yazısı ile bayrağı otobüsü süslerken, davul çalan taraftar figürü dikkat çekti.

KAMP MERKEZINDE KUŞ UÇURTULMUYOR!

Euro 2024 turnuvası boyunca Almanya'da Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak olan Ay-yıldızlılar için tesislerde kuş uçurtulmuyor ve özel güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Otelin girişine Türk bayrakları asılırken, özel olarak hazırlanan otobüs de tesislerde milli takım kafilesini bekliyor.

SERDAR SAATÇI MİLLİ TAKIM'DA

A Milli Takım'da stoperler Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrasında K.Paşa'dan Yasin Özcan'ın ardından Braga'dan Serdar Saatçı da kadroya dahil edildi.

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