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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu! "Canımızı sıkan tek şey..."

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. EURO 2024'e umutlu baktığını belirten Montella, "Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Canımızı sıkan şey yaşadığımız tesadüfi sakatlıklar" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 16:19 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 16:55
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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu! "Canımızı sıkan tek şey..."

A Mili Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Sponsorluğun hayırlı olması temennisinde bulunan Montella, "Ailemize hoş geldiniz diyoruz. Hem bize hem şu andaki zamana ve hem de geleceğimize güveniyorlar. Ailemize kattığımız RAMS Global ile birlikte hep beraber en iyisini yapacağız. Almanya'da olduğumuz için mutluyuz. Bizim ilk görevimiz milletimizi gururlandırmak. Göstereceğimiz duruş, çalışkanlık ve alacağımız sonuçlar önemli. Geçmişte de burada olma fırsatı bulmuştuk. Onların sevgilerine tanıklık ettik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"TESADÜFİ SAKATLIKLAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Kampın başından beri şanssız sakatlıkları yaşadıklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getiren İtalyan teknik adam, "Biz geniş kadrodan başladığımızdan beri ufak sakatlıklar oldu. Sonrasında Ozan ve Enes gibi tesadüfi sakatlıklar yaşadık. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ancak bu duruma endişe ile bakmıyorum. Çok iyi bir temelimiz var" diye konuştu.

"HAZIRLIK MAÇLARIYLA DENEYİM AÇIĞINI KAPATMAK ÖNEMLİYDİ"

Turnuva öncesinde seviyesi yüksek ülkelerle hazırlık maçları oynadıklarını söyleyen Montella, "Hazırlık maçlarını seçerken ileride karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Genç futbolcunun olduğu, deneyimin az olduğu noktalar var. Bu maçlarla beraber deneyim açığı kapatmak önemliydi. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Bizim canımızı sıkan tesadüfi, önüne geçemediğimiz sakatlıklar" şeklinde konuştu.

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