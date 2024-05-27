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A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları sürüyor! İsmail Yüksek bireysel çalıştı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Yüksek'in bireysel çalışmalara başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:16
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A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları sürüyor! İsmail Yüksek bireysel çalıştı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Kampa bugün katılan İsmail Yüksek'in bireysel çalışmalara başladığı kaydedildi.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da takip ettiği bildirildi.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına 29 Mayıs Çarşamba günü ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla devam edecek.

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