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İşte Bizim Çocuklar

EURO 2024 için geri sayıma geçen ay-yıldızlı takımımıda teknik direktör Montella 35 kişilik geniş listeyi açıkladı. 7 Haziran’da 9 futbolcu çıkacak kadro 26 isme düşecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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İşte Bizim Çocuklar

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu belli oldu. Açıklanan 35 kişilik liste 7 Haziran'da 9 kişinin çıkarılmasıyla 26 kişiye düşecek ve UEFA'ya bildirilecek kesin kadro netleşecek. A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne gelip idmanlarına başladı.

3 HAZİRAN'A KADAR RİVA'DA

İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak. 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek A Milliler, bu tarihte Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek.

İKİ HAZIRLIK MAÇIMIZ VAR

Milliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 4 Haziran'da Bologna'da oynanacak İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak. 10 Haziran'daki Polonya mücadelesi ise Varşova'da oynanacak ve mücadele 21.45'te başlayacak. A Milli Takımımız, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

ÜMİT MİLLİLER DE TOPLANIYOR

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlanan Ümit Milli Takım, İskoçya maçının ardından İtalya'ya gidecek A Milli Takımımız ile beraber çalışacak. Ümitler de İtalya ve Polonya ile iki antrenman maçı oynayacak.

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