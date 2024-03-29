EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te büyük bir heyecan yaşanacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında 24 takımla gerçekleştirilecek olan dev turnuva için geri sayıma geçildi. A Milli Takımı'mız, önemli organizasyonda F Grubu'nda mücadele verecek. Avrupa Şampiyonu öncesi turnuvanın favorileri belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:15 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 00:15
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23 - Arnavutluk
22 - Polonya
21 Sırbistan
20 - İskoçya
19 - Romanya
18 - Slovenya
17 - Çekya
16 - İsviçre
15 - Slovakya
14 - Ukrayna
13- TÜRKİYE
12 - Danimarka
11 - Hırvatistan
10 - Hollanda
9 - Avusturya
8 - Macaristan
7 - İtalya
6 - İspanya
5 - Almanya
4 - İngiltere
3 - Belçika
2 - Portekiz
1 - Fransa
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