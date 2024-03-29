Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te büyük bir heyecan yaşanacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında 24 takımla gerçekleştirilecek olan dev turnuva için geri sayıma geçildi. A Milli Takımı'mız, önemli organizasyonda F Grubu'nda mücadele verecek. Avrupa Şampiyonu öncesi turnuvanın favorileri belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:15 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 00:15
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EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

A Milli Takımı'mız, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi turnuvanın favorileri açıklandı.

İşte o sıralama...


EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

24 - Gürcistan

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

23 - Arnavutluk

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

22 - Polonya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

21 Sırbistan

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

20 - İskoçya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

19 - Romanya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

18 - Slovenya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

17 - Çekya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

16 - İsviçre

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

15 - Slovakya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

14 - Ukrayna

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

13- TÜRKİYE

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

12 - Danimarka

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

11 - Hırvatistan

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

10 - Hollanda

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

9 - Avusturya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

8 - Macaristan

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

7 - İtalya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

6 - İspanya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

5 - Almanya

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

4 - İngiltere

EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...

3 - Belçika

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