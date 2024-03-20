Haberler A Milli Futbol Takımı Genc yıldızlar alkışlarla karşılandı

Genc yıldızlar alkışlarla karşılandı

A Milli Takıma ilk kez çağırılan Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Oğuz Aydın ve Ahmetcan Kaplan’ı tüm futbolcular alkışlarla karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Genc yıldızlar alkışlarla karşılandı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve top kapma, iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yapıldı. A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu ve dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.

SALİH: ÇOK İYİ BİR TEST OLACAK

Milli futbolcu Salih Özcan, Macaristan ve Avusturya maçları için "İki takımı da yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için her açıdan iyi bir test olacak" dedi. Özcan, "Kenan Yıldız ile Can Uzun'la Türk milli takımını seçtikleri için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçiririz" diye konuştu.

OĞUZ: ANNEME SÖYLEDİM, AĞLADI

İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen 23 yaşındaki Oğuz Aydın, "Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra abime ve babama söyledim. Herkes çok mutlu" yorumunu yaptı.

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