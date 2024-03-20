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A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçı hazırlıkları devam etti

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 20:26
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A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçı hazırlıkları devam etti

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar, son bölümde de çift kale maç yapıldı. Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da çalışmayı izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın Budapeşte'ye yapacağı yolculuk öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.00'de yapacak.

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, bu basın toplantısı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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