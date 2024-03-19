A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadro açıklandı. Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Oğuz Aydın ve Ahmetcan Kaplan ilk defa milli takıma çağrıldı. Aday kadroda yer alan futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim belli oldu. İşte o sıralama...
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27- Mert Günok (Beşiktaş): 1.3 milyon Euro
26- Oğuz Aydın (Alanyaspor): 2.3 milyon Euro
25- Cenk Özkacar (Valencia): 2.5 milyon Euro
24- Samet Akaydin (Panathinaikos): 2.8 milyon Euro
23- Mert Müldür (Fenerbahçe): 4.5 milyon Euro
22- Rıdvan Yılmaz (Glasgow Rangers): 4.5 milyon Euro
21- Kaan Ayhan (Galatasaray): 4.7 milyon Euro
20- Yunus Akgün (Leicester City): 5 milyon Euro
19- Zeki Çelik (Roma): 6 milyon Euro
18- Ahmetcan Kaplan (Ajax): 7 milyon Euro
17- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 8 milyon Euro
16- Can Uzun (Nürnberg): 8 milyon Euro
15- Abdülkadir Ömür (Hull City): 8 milyon Euro
14- Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 8.5 milyon Euro
13- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe): 9 milyon Euro
12- Yusuf Yazıcı (Lille): 10 milyon Euro
11- İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 10 milyon Euro
10- Salih Özcan (Borussia Dortmund): 13 milyon Euro
9- Ozan Kabak (Hoffenheim): 13 milyon Euro
8- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 13 milyon Euro
7- Arda Güler (Real Madrid): 15 milyon Euro
6- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 17 milyon Euro
5- Merih Demiral (Al Ahli): 18 milyon Euro
4- Enes Ünal (Bournemouth): 20 milyon Euro
3- Orkun Kökçü (Benfica): 30 milyon Euro
2- Kenan Yıldız (Juventus): 30 milyon Euro
1- Hakan Çalhanoğlu (Inter): 40 milyon Euro
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