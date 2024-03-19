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A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadro açıklandı. Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Oğuz Aydın ve Ahmetcan Kaplan ilk defa milli takıma çağrıldı. Aday kadroda yer alan futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim belli oldu. İşte o sıralama...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 16:08
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A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular arasında transfermarkt'taki piyasa değeri en yüksek isim belli oldu. İşte NTV Spor'un derlediği A Milli Takım aday kadrosundaki futbolcuların piyasa değerleri...

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

29- Okan Kocuk (Samsunspor): 850 bin Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

28- Muhammed Şengezer (Başakşehir): 1 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

27- Mert Günok (Beşiktaş): 1.3 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

26- Oğuz Aydın (Alanyaspor): 2.3 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

25- Cenk Özkacar (Valencia): 2.5 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

24- Samet Akaydin (Panathinaikos): 2.8 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

23- Mert Müldür (Fenerbahçe): 4.5 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

22- Rıdvan Yılmaz (Glasgow Rangers): 4.5 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

21- Kaan Ayhan (Galatasaray): 4.7 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

20- Yunus Akgün (Leicester City): 5 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

19- Zeki Çelik (Roma): 6 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

18- Ahmetcan Kaplan (Ajax): 7 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

17- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 8 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

16- Can Uzun (Nürnberg): 8 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

15- Abdülkadir Ömür (Hull City): 8 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

14- Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 8.5 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

13- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe): 9 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

12- Yusuf Yazıcı (Lille): 10 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

11- İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 10 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

10- Salih Özcan (Borussia Dortmund): 13 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

9- Ozan Kabak (Hoffenheim): 13 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

8- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 13 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

7- Arda Güler (Real Madrid): 15 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

6- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 17 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

5- Merih Demiral (Al Ahli): 18 milyon Euro

A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!

4- Enes Ünal (Bournemouth): 20 milyon Euro

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