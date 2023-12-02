Haberler A Milli Futbol Takımı Kura zamanı

Kura zamanı

Milli Takımımız tarihinde ilk kez lider olarak bitirdiği eleme grubu karşılaşmalarının ardından rakiplerini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Kura zamanı

Milli Takımımız tarihinde ilk kez lider olarak bitirdiği eleme grubu karşılaşmalarının ardından rakiplerini bekliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün düzenlenecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak. Bugün TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, 2. torbadan katılacak.

TRT NAKLEN YAYINLAYACAK

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Kura çekim organizasyonu, TRT Spor ve UEFA.com sitesinden canlı yayınlanacak.

1. TORBA

Almanya Portekiz Fransa Belçika İngiltere İspanya

2. TORBA

TÜRKİYE Macaristan Danimarka Avusturya Arnavutluk Romanya

3. TORBA

İskoçya Hollanda Çekya Hırvatistan Slovakya Slovenya

4. TORBA

İtalya Sırbistan İsviçre Play-Off'tan gelecek 3 takım

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