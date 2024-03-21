Haberler A Milli Futbol Takımı Rakibimiz belli oluyor

Rakibimiz belli oluyor

EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek playoff turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde kazananlar, 26 Mart'ta finalde karşılaşacak. Finali kazanacak ekipler de EURO 2024'e katılacak. Playoff turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlıların rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakibimiz belli oluyor
EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek playoff turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde kazananlar, 26 Mart'ta finalde karşılaşacak. Finali kazanacak ekipler de EURO 2024'e katılacak. Playoff turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlıların rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.
DİĞER
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
Katil oğlu ile ABD'ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gidip...
G.Saray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı
Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"
Namaz vakitleri İstanbul | 21 Mart Perşembe
Dolar ne kadar? (21 Mart Perşembe)
Steam Aileleri nedir, nasıl çalışır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom Fransa'da kayıp! Cimbom Fransa'da kayıp! 00:18
Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! 00:18
Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! 00:15
Cimbom Fransa'da kayıp! Cimbom Fransa'da kayıp! 00:12
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 23:18
Başkan Doğan'dan flaş sözler! "Tek tek hesap sorulacak" Başkan Doğan'dan flaş sözler! "Tek tek hesap sorulacak" 23:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı... G.Saray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı... 23:18
Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak 23:18
2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan ve Arda... 2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan ve Arda... 23:18
G.Saray'a Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı G.Saray'a Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı 23:18
G.Saray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı G.Saray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı 23:18
İşte F.Bahçe'nin final şansı! Oranlar belli oldu İşte F.Bahçe'nin final şansı! Oranlar belli oldu 23:18