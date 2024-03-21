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Rakibimiz belli oluyor
EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek playoff turu bugün başlayacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde kazananlar, 26 Mart'ta finalde karşılaşacak. Finali kazanacak ekipler de EURO 2024'e katılacak. Playoff turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlıların rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.
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