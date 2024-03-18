A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu!

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.

A Milli Takım; 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuva öncesi yapılan kura çekimine 2.torbadan katılan Montella'nın öğrencileri F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile mücadele edecek.