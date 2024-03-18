A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu!
Son dakika spor haberi: Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te katılım sağlama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımız'ın dev turnuvada giyeceği formalar belli oldu. Turnuvada büyük hedefleri olan ay-yıldızlıların boy göstereceği formalar görücüye çıktı.
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Milliler, kırmızı ve beyaz formalarla turnuvada boy gösterecek.
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