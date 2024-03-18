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A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu!

Son dakika spor haberi: Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te katılım sağlama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımız'ın dev turnuvada giyeceği formalar belli oldu. Turnuvada büyük hedefleri olan ay-yıldızlıların boy göstereceği formalar görücüye çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:38
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A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu!

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.

A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu!

A Milli Takım; 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuva öncesi yapılan kura çekimine 2.torbadan katılan Montella'nın öğrencileri F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile mücadele edecek.

A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu!

Turnuvada başarılı sonuçlar alması beklenen A Milli Takım'ın turnuvada giyeceği formalar görücüye çıktı.

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