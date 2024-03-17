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A Milli Takım'ın hazırlık maçları programı belli oldu

Son dakika spor haberleri... TFF, Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 14:01
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A Milli Takım'ın hazırlık maçları programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Avusturya ve Macaristan maçlarının programını paylaştı. TFF'den yapılan açıklamaya göre milli takıma davet edilen futbolcular, yarın saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Milliler, Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına yarın saat 16.45'te yapacağı antrenmanla başlayacak. Hazırlıklarına Riva'da devam edecek ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

Milliler, maç öncesinde son antrenmanını perşembe günü TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Puskas Arena'da yürüyüş yaparak tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

AVUSTURYA MAÇININ HAZIRLIKLARI MACARİSTAN'DA

Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Milliler, 25 Mart Pazartesi günü özel uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edip, aynı gün TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'nda yürüyüş yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, 26 Mart Salı TSİ 22.45'te oynanacak mücadelenin ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

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