Haberler A Milli Futbol Takımı Montella'dan sürpriz

Montella'dan sürpriz

İtalyan teknik adam, ay-yıldızlıların, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı. Semih, Can, Ahmetcan ve Muhammed ilk kez kadroya çağırıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Montella'dan sürpriz

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maç yapacak. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da dün aday kadrosunu açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer'i ilk kez davet etti. Okan Kocuk daha önce A Milli Takım'a çağrılmış ancak ailevi sebepler nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Enes Ünal da sakatlığını atlatmasının ardından yaklaşık 1 yıl sonra milli davet aldı. Kadro şu şekilde: Mert, Muhammed, Okan, Uğurcan, M.Müldür, Ahmetcan, Merih, Ozan, Samet, Cenk, Ferdi, Hakan, İsmail, Kaan, Orkun, Salih, Cengiz, İrfan Can, Yunus, Barış, Kerem, Semih, Abdülkadir, Arda, Can Uzun, Enes, Kenan, Yusuf Yazıcı.

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