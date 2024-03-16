Montella'dan sürpriz

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maç yapacak. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da dün aday kadrosunu açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer'i ilk kez davet etti. Okan Kocuk daha önce A Milli Takım'a çağrılmış ancak ailevi sebepler nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Enes Ünal da sakatlığını atlatmasının ardından yaklaşık 1 yıl sonra milli davet aldı. Kadro şu şekilde: Mert, Muhammed, Okan, Uğurcan, M.Müldür, Ahmetcan, Merih, Ozan, Samet, Cenk, Ferdi, Hakan, İsmail, Kaan, Orkun, Salih, Cengiz, İrfan Can, Yunus, Barış, Kerem, Semih, Abdülkadir, Arda, Can Uzun, Enes, Kenan, Yusuf Yazıcı.