Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

A Milli Takımımız'ın golcü futbolcusu Kenan Yıldız, son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor.
A Milli Takımımız'ın golcü futbolcusu Kenan Yıldız, son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Almanya ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen genç oyuncu, futboluyla göz doldurdu.
Etkili performansını attığı golle taçlandıran Kenan Yıldız, en çok konuşulan isimler arasına girdi.
Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden önemli açıklamalar geldi.
Gelecek vaat eden ismin temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor'a yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ OLACAK"
"Kenan Yıldız, Arda Güler'dan daha büyük futbolcu olacak. Alman milli takımı onu çok istedi. U20'ye Levent hoca geldikten sonra onu oynattı, sonrasında Montella A Milli Takım'a aldı.''
''Kenan U20'de 5 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Juventus'ta A takımda oynuyor. 17 yaşında olmasına rağmen nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görüyor.
Kenan Yıldız'ı, 10 yaşındayken, babası Engin Yıldız götürüyor, 12 yaşındaki çocukların grubunu dahil etmesini sağlıyor. Önce fiziği çok zayıf diyorlar; ama ilk antrenmandan sonra sözleşme veriyorlar.
Sonra Bayern Münih'te, altyapıdaki çocuklarla ilgili bir takım ırkçı WhatsApp yazışmaları çıktı. Bu Kenan'ı çok etkiledi.
Sözleşmesi bitmişti. Bayern mukavele verdi; ama çok iyi bir teklif değildi. Juventus ve Barcelona ilgileniyordu. Juventus'u tercih etti.
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY TEKLİF VERMEDİ"
"Yok Fenerbahçe teklif getirdi, yok Galatasaray... hepsi yalan. Kimse teklif falan vermedi."
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiçbir zaman, Bayern'la sözleşmesi bittiği anda teklif vermedi. Hepsi yalan, kimse teklif vermedi. Kenan'ı tanımıyorlardı.
"ADANA DEMİRSPOR VE BENFICA TEKLİF VERDİ"
Geçen yaz ise Türkiye'den bir tek Adana Demirspor teklif verdi. Benfica 10 milyon Euro teklif etti.
Juventus bunu kabul etmedi. Artık Türkiye'ye gelmesi zor. Ancak 30 yaşından sonra gelir.
Kenan gerçekten çok karakterli bir çocuk. 'Ben Türküm, A Milli Takım'da oynayacağım' dedi.
"RONALDO GİBİ BİR OYUNCU"
"Juventus ona yeni sözleşme verdi. Orada da çok süre alacak. Çok fuleli bir oyuncu. Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu. Gelişimi çok iyi."