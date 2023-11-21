Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, A Milli Takımımız'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Almanya'ya karşı attığı golle kalitesini konuşturan genç golcü, futboluyla da göz doldurdu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki oyuncunun temsilcisinden flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 21:04
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Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

A Milli Takımımız'ın golcü futbolcusu Kenan Yıldız, son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Almanya ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen genç oyuncu, futboluyla göz doldurdu.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Etkili performansını attığı golle taçlandıran Kenan Yıldız, en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden önemli açıklamalar geldi.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek vaat eden ismin temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor'a yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ OLACAK"
"Kenan Yıldız, Arda Güler'dan daha büyük futbolcu olacak. Alman milli takımı onu çok istedi. U20'ye Levent hoca geldikten sonra onu oynattı, sonrasında Montella A Milli Takım'a aldı.''

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

''Kenan U20'de 5 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Juventus'ta A takımda oynuyor. 17 yaşında olmasına rağmen nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görüyor.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kenan Yıldız'ı, 10 yaşındayken, babası Engin Yıldız götürüyor, 12 yaşındaki çocukların grubunu dahil etmesini sağlıyor. Önce fiziği çok zayıf diyorlar; ama ilk antrenmandan sonra sözleşme veriyorlar.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sonra Bayern Münih'te, altyapıdaki çocuklarla ilgili bir takım ırkçı WhatsApp yazışmaları çıktı. Bu Kenan'ı çok etkiledi.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sözleşmesi bitmişti. Bayern mukavele verdi; ama çok iyi bir teklif değildi. Juventus ve Barcelona ilgileniyordu. Juventus'u tercih etti.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY TEKLİF VERMEDİ"
"Yok Fenerbahçe teklif getirdi, yok Galatasaray... hepsi yalan. Kimse teklif falan vermedi."

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiçbir zaman, Bayern'la sözleşmesi bittiği anda teklif vermedi. Hepsi yalan, kimse teklif vermedi. Kenan'ı tanımıyorlardı.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"ADANA DEMİRSPOR VE BENFICA TEKLİF VERDİ"
Geçen yaz ise Türkiye'den bir tek Adana Demirspor teklif verdi. Benfica 10 milyon Euro teklif etti.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Juventus bunu kabul etmedi. Artık Türkiye'ye gelmesi zor. Ancak 30 yaşından sonra gelir.

Kenan Yıldız'ın temsilcisi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kenan gerçekten çok karakterli bir çocuk. 'Ben Türküm, A Milli Takım'da oynayacağım' dedi.

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