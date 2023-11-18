A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..."

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadeleden sonra millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten gururluyum. İnanılmaz güzel bir sonuç aldık. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi."

"Bizim kafamız bir sonraki maçta olacak. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bunun için hemen çalışmalara başlayacağız. Ama dediğim gibi, taraftarımıza verdikleri destek için de teşekkür ediyorum."

"Bütün detaylara baktığınızda, futbolcuların ruhlarına dokunmak en önemlisi. Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahipler. Bu sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardan beri önde gelen bir ruhtur bu. Biz bunu sahada gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz ve hem de kendileri çok iyi uyguluyorlar. Kendi milliyetçilik duygularını yansıtan bir durumumuz var."

"Mesela ilk yarıda çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocukların hepsinde bu var. Onların sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz."

"Teknik ve taktik anlamında, her şeyi bilen ve görebilen oyunculara sahibiz. Asıl fark yaratan takım ruhu ve o milliyetçilik ruhu. Bizim çocuklar, sahada kötü giden anlarda bile ruhlarıyla sahada kendilerini ön plana çıkarabiliyorlar. Çok büyük bir detay bu. Bu milliyetçilik duygularıyla hareket eden futbolcularımla gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir detay bu."