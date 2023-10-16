Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024 Elemeleri) D Grubu'nda Letonya'yı 4-0'la geçen Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma oranı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 15:59
EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Türkiye bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Gruptaki 6. yenilgisini alan Letonya ise 3 puanla son sırada kaldı.

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda sevinç sürerken, EURO 2024 şampiyonluk oranları da belli oldu.

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İşte şampiyonluk oranları ve Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma ihtimali...

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Kuzey Makedonya: 2000.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Bulgaristan: 2000.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İzlanda: 1000.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İrlanda: 1000.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Bosna Hersek: 500.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Slovakya: 200.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İsrail: 200.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Karadağ: 200.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Polonya: 150.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Slovenya: 150.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Finlandiya: 150.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Galler: 120.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Romanya: 100.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Macaristan: 80.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Çekya: 70.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İskoçya: 70.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İsveç: 70.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Norveç: 70.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Sırbistan: 60.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

TÜRKİYE: 60.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Avusturya: 50.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İsviçre: 35.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Hırvatistan: 29.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Danimarka: 23.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Belçika: 15.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İtalya: 14.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Hollanda: 14.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

Portekiz: 9.00

EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

İspanya: 9.00

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