EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye'nin kazanma ihtimali

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki 7. maçında Letonya'yı ağırladı.
Millilerimiz, rakibini 4-0 mağlup ederek gruptaki son maç öncesi Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Türkiye bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
Gruptaki 6. yenilgisini alan Letonya ise 3 puanla son sırada kaldı.
İşte şampiyonluk oranları ve Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma ihtimali...
Kuzey Makedonya: 2000.00
Bulgaristan: 2000.00
Almanya: 7.00
İngiltere: 4.90
Fransa: 4.60