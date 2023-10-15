İsmail Yüksek: 4 yıl öncesinde bana bunları deselerdi inanmazdım

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı evinde 4-0 mağlup ederek turnuvaya gitmeyi garantiledi.

Ay-yıldızlıların kaydettiği 4. golün asistini yapan İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ

"4 yıl öncesinde bana 'bugünleri yaşayacaksın' deseydiniz inanmazdım. Ben inanarak çalışmaya devam edeceğim. İnanılmaz gururluyum, bu takımda olduğum için çok mutluyum."

"Benim bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."