Luka Modric'ten flaş Arda Güler yorumu!

A Milli Futbol Takımı'mız ile EURO 2024 Elemeleri'nde 7. maçında karşılaşacak Hırvatistan'da maç öncesi kaptan Luka Modric açıklamalarda bulundu.

Luka Modric, Arda Güler ile ilgili de övgü dolu sözler söyledi. İşte Hırvatistan kaptanının açıklamaları...

"BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Türkiye karşısında kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden yıldız futbolcu "Yarın bizi çok iyi bir takıma karşı çok zor bir maç bekliyor. Türkiye harika bir takım, onlara hep saygı duyuyoruz. Türkiye'ye karşı birçok kez oynadık bu maçlar hep çok zor ve sonucu belirsiz karşılaşmalar oldu. Türkiye çok kaliteli bir takım ama biz ev sahibiyiz, yeni statta, taraftarımızın karşısında kazanmak istiyoruz. Saygı gösterdiğimiz ve büyük bir takıma karşı oynayacağımız da belli" dedi.

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"ÖNÜNDE HARİKA BİR KARİYER VAR"

"Arda Güler fazlasıyla yetenekli bir futbolcu ve çok da iyi bir çocuk. Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yeteneklerini Real Madrid taraftarlarına gösterme fırsatını bulamadı. Önünde harika bir kariyer ve parlak bir gelecek olduğuna inanıyorum. Real Madrid taraftarlarına pek çok mutluluk yaşatacaktır.

Onun için "Yeni Modric" diyorlar ama bence Arda sadece Arda Güler olmalı ve kimseyle kıyaslanmanın yükü altına sokulmamalı, benimle bile..."

"LIVAKOVIC'E BİRŞEY SORMAMIZ GEREKMİYOR"

Modric, Fenerbahçe'de forma giyen Livakovic ile ilgili de konuştu. Türk Milli Takımı ile ilgili bir konuşma olup olmadığı hakkında açıklama yapan Hırvatistan kaptanı "Türk oyuncuları ve Türk Milli Takımı'nı çok iyi tanıyoruz, Livakovic'e bir şey sormamız gerekmiyor" şeklinde konuştu.

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