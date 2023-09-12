Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu sözleri!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hırvatistan maçının hazırlığı olacağını söyleyen Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na maçın gidişatına göre şans verebileceğini kaydetti.

İşte o sözler...

" Skorlardan da görüyorsunuz. Hem Hırvatistan'ın hem de Galler'in oyunu bizimkinden çok farklı değildi. Bu maç Hırvatistan maçının da bir hazırlığı olacak."

"Maçın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Kadroda şans vermediğimiz isimleri bugün görme fırsatımız olacak. Hakan Çalhanoğlu maçın gidişatına göre oyuna girebilir."