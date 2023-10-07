Vincenzo Montella ekibini kurdu

A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ekibi belli oldu. İtalyan hocanın yardımcılıklarını, kariyerinin başlangıcından beri kendisiyle çalışan Daniele Russo ile Selçuk Şahin yapacak. Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Adana Demir'den Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.