Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı!

A Milli Futbol Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile oynayacağı karşılaşma Konya'ya alındı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:13
A Milli Futbol Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

Öte yandan, karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için 9 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacak.

DİĞER
Yargı'dan inanılmaz ters köşe! Ilgaz ve Ceylin'in kızları bakın kim çıktı! Esas hikaye şimdi başlıyor, mendilleri hazırlayın
Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı temeli atıldı
G.Saray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet ettiler!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Letonya maçının stadyumu değişti!
Montella Başakşehir - G.Saray maçında!
İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023
Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...
MEVLİD KANDİLİ ne zaman 2023 | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? DİYANET
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Kluivert'ın oğlu ile sözleşme imzaladı! Barcelona Kluivert'ın oğlu ile sözleşme imzaladı! 18:12
Milli Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı! Milli Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı! 18:08
Damak - Al Qaisoma maçı saat kaçta? Damak - Al Qaisoma maçı saat kaçta? 17:56
Ohod - Al Nassr maçı saat kaçta? Ohod - Al Nassr maçı saat kaçta? 17:53
Al Jabalain - Al Hilal maçı saat kaçta? Al Jabalain - Al Hilal maçı saat kaçta? 17:50
Al Najma - Al Raed maçı saat kaçta? Al Najma - Al Raed maçı saat kaçta? 17:46
Daha Eski
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 16:44
Altay - Bodrumspor maçı saat kaçta? Altay - Bodrumspor maçı saat kaçta? 16:24
Milliler penaltılarda kaybetti! Milliler penaltılarda kaybetti! 16:15
İstanbulspor - G.Saray maçı saat kaçta? İstanbulspor - G.Saray maçı saat kaçta? 16:09
Patrick Kluivert'in oğlu Barcelona'da! Patrick Kluivert'in oğlu Barcelona'da! 16:08
16'lık stoper Premier Lig'de! 16'lık stoper Premier Lig'de! 16:04